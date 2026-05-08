5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris

Pour vous inscrire ou choisir votre emplacement, rendez-vous sur la place Saint-Fargeau tous les samedis matin du samedi 9 mai au samedi 6 juin de 10h30 à 13h00.

20 euros le stand de 2m (10 euros adhérents).

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 5ème vide-greniers de la rue du Groupe Manouchian se tiendra le dimanche 7 juin 2026.

Le dimanche 07 juin 2026

de 08h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T08:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Saint-Fargeau Rue du Groupe Manouchian 75020 Paris

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