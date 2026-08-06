6 000 ans d’histoire à vélo : chasse au trésor en famille sur la piste cyclable, Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Annecy

Informations pratiques

6 000 ans d’histoire à vélo : chasse au trésor en famille sur la piste cyclable 18 – 20 septembre Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Voyage dans le temps autour du lac d’Annecy

Quarante et un kilomètres de piste cyclable et sept étapes pour remonter le temps, du XXe siècle à l’âge du Bronze.

️ L’itinéraire chronologique

Bien que la géolocalisation permette de découvrir les contenus dans l’ordre de votre choix, suivre le tour du lac dans le sens des aiguilles d’une montre vous fera voyager du XXe siècle jusqu’à la Préhistoire :

Annecy : Le XXe siècle

Menthon : Le XIXe siècle

Talloires : La Révolution française

Doussard : Le XVIe siècle

Duingt : Le Moyen Âge (le temps des chevaliers)

Saint-Jorioz : L’époque romaine

Sevrier : L’âge du Bronze (face aux vestiges de villages engloutis)

Le concept

Vidéos & Énigmes : À chaque étape, une courte vidéo raconte l’histoire du lieu avant de proposer une énigme.

Géolocalisation : Les contenus se débloquent automatiquement au fil du parcours grâce au GPS.

️ Les paysages

Le parcours traverse les différents paysages qui entourent le lac, offrant une manière de le parcourir autrement pour découvrir son histoire.

⏱️ Informations pratiques

Distance 7 étapes sur environ 41 kilomètres.

Rythme (Vélo électrique)Un peu plus de 2 heures sans pause.

Rythme (En famille)Plutôt une journée avec des enfants, entre énigmes, patrimoine et pauses au bord du lac.

Prêt à commencer l’aventure ?

Cliquez ici pour démarrer : https://tresorus.fr/app

Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Passage de l’Ile, 74600 Annecy, France Annecy 74600 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33485467670 http://patrimoines.agglo-annecy.fr [{« link »: « https://tresorus.fr/app »}] http://tresorus.fr/app Posé sur un îlot rocheux, le Palais de l’Île intrigue par son architecture médiévale unique et ses anciens cachots chargés d’histoire. Ancienne maison forte, prison et atelier monétaire des comtes de Genève, ce bâtiment du XIIIe siècle est aujourd’hui un incontournable du patrimoine annécien.

Depuis 2005, il accueille le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), qui propose expositions et outils de médiation pour mieux comprendre l’histoire, l’évolution et les richesses du territoire.

Un lieu vivant, accessible à tous, pour découvrir autrement la ville et son patrimoine.

Quarante et un kilomètres de piste cyclable autour du lac d’Annecy, et sept étapes pour remonter le temps.

©Tresorus