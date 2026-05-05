6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes
6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes jeudi 6 août 2026.
6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes Jeudi 6 août, 12h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague
6 août
De 12h à 17h
Square des Vikings, 35200 Rennes
Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive
Un après-midi d’été chaleureux à partager en famille ou entre amis ! ☀️
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-06T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T17:00:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
jardin des vikings jardin des vikings rennes Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine
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