6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, jardin des vikings, Rennes
6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, jardin des vikings, Rennes jeudi 6 août 2026.
6 août – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Jeudi 6 août, 12h00 jardin des vikings Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
6 août
De 12h à 17h
Square des Vikings, 35200 Rennes
Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive
Un après-midi d’été chaleureux à partager en famille ou entre amis ! ☀️
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Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague
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