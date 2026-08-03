Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

60 ans du Rugby Club Percheron

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Rugby Club Percheron fête ses 60 ans samedi 12 Septembre !

Rendez-vous à 9h15 au stade Saint Jean pour un défilé accompagné de la Banda Tchitchaa. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 Septembre pour participer aux matchs en après-midi.

Soirée à 19h30 à la salle Mendès France (sur réservation).

Le Rugby Club Percheron fête ses 60 ans ce samedi 12 Septembre !

Rendez-vous dès 9h15 au stade Saint Jean pour un défilé accompagné de la Banda Tchitchaa. Vous pouvez également vous inscrire jusqu’au 10 Septembre pour participer aux matchs de rugby qui aura lieu en après-midi.

Enfin, la journée se poursuivra à 19h30 à la salle Mendès France autours d’un repas (servi par le traiteur La Forge) et de DJ Philippe. Inscriptions possibles jusqu’au 4 Septembre. 25 .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 43 70 13 rcpn.rugby@wanadoo.fr

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English :

The Percheron Rugby Club is celebrating its 60th anniversary on Saturday, September 12!

Meet at 9:15 a.m. at Saint Jean Stadium for a parade accompanied by the Banda Tchitchaa. You can register until September 10 to participate in the afternoon games.

Evening event at 7:30 p.m. at the Mendès France Hall (reservations required).

L’événement 60 ans du Rugby Club Percheron Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE