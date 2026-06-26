Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la journée Nogent-le-Rotrou
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la journée Nogent-le-Rotrou vendredi 7 août 2026.
Nogent-le-Rotrou
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la journée
2 Rue de la Touche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite quinzaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire de l’Huisne.
Tout public sachant.
Réservation obligatoire avant le 6 août 12h au 02 33 25 70 10.
Au gré des méandres majestueux de la rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, cette promenade d’une petite quinzaine de kilomètres sera l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire de l’Huisne.
Tout public sachant nager, mineur impérativement accompagné d’un adulte
Chaussures fermées obligatoires, tenue vestimentaire adaptée, prévoir un change
Réservation obligatoire avant le 6 août 12h au 02 33 25 70 10.
9h30 17h30 .
2 Rue de la Touche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10
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English :
Following the river?s majestic meanders, in the shade of alders and pollarded willows, this fifteen-kilometer walk is an opportunity to learn about the fauna, flora and history of the Huisne.
All those able to swim, minors must be accompanied by an adult
L’événement Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë à la journée Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR PERCHE
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