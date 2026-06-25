Ateliers céramique Stage d’Août par Véronique Vaude Nogent-le-Rotrou
Ateliers céramique Stage d’Août par Véronique Vaude Nogent-le-Rotrou lundi 3 août 2026.
Nogent-le-Rotrou
Ateliers céramique Stage d’Août par Véronique Vaude
15, rue de Nazareth Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 180 – 180 – EUR
180
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Stage de céramique par Véronique Vaude. Trois jours pour découvrir toutes les étapes !
Réservation => vero.vaude@gmail.com (laisser vos noms, prénoms, n° de téléphone, adresse mail et la date choisie sous réserve de dispo).
Nogent-le-Rotrou 15, rue de Nazareth
Stage de céramique par Véronique Vaude, artisane nogentaise.
Trois jours pour découvrir toutes les étapes !
Vous serez accompagné à travers les différents processus pour réaliser votre objet en céramique. Partez à la découverte des techniques de modelage, assemblez et décorez vos pièces et enfin apprenez à emmailler vos œuvres. Accessible à toutes et tous, sans prérequis, même si ça vous parait difficile voire impossible, vous verrez votre création apparaître sous vos doigts, c’est promis.
Calendrier Août 2026
Lundi 3 Août 15h 18h Techniques de modelage
Mardi 4 Août 15h 18h Assemblage
Mercredi 5 Août 15h 18h ou Vendredi 14 Août 10h 13h Décoration
Tarif Août 180€ pour les 9h.
Sur inscription
Alors, n’attendez plus… A bientôt ! 180 .
15, rue de Nazareth Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 42 35 83 92 vero.vaude@gmail.com
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English :
Ceramics workshop led by Véronique Vaude. Three days to explore every step of the process!
To reserve a spot, email vero.vaude@gmail.com (please include your first and last names, phone number, email address, and your preferred date—subject to availability).
Nogent-le-Rotrou 15, rue de Nazareth
L’événement Ateliers céramique Stage d’Août par Véronique Vaude Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-25 par OTs DU PERCHE
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