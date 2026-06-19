Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Livret-jeu La créature fantastique

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

La créature fantastique

Une mystérieuse créature rôde dans la forêt. Personne ne sait de quel monstre il s’agit. Parcourez le château et interrogez les personnages qui croiseront votre route pour démasquer la créature qui menace la ville.

Dès 7 ans / Livret 5,50 €

Sur inscription

Livret-jeu La créature fantastique

Une mystérieuse créature rôde dans la forêt aux alentours du château. Les chevaliers se tiennent prêts, mais personne ne sait encore à quel monstre ils auront affaire. Parcourez le château et interrogez les personnages qui croiseront votre route pour démasquer la créature qui menace la ville.

À partir de 7 ans

Tarif (entrée sur le site incluse)

Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €

Adulte accompagnant 5€

Sur inscription .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

The Fantastic Creature

A mysterious creature is lurking in the forest. No one knows what kind of monster it is. Explore the castle and talk to the characters you meet along the way to unmask the creature threatening the town.

Ages 7 and up / Booklet: 5.50 ?

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L’événement Vacances d’été au Château Livret-jeu La créature fantastique Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE