60′ avec Bach Le Mans
dimanche 23 août 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
60′ avec Bach
Chapelle de la Visitation Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
L’association Octavius, domiciliée au Mans depuis sa création en 2021, a pour but de démocratiser et promouvoir la musique classique. Depuis bientôt 4 ans nous organisons donc des concerts au Mans et plus largement en Sarthe, et nous avons fait le choix de proposer ces concerts au chapeau pour permettre au plus grand nombre d’y assister.
60’ avec BACH, c’est un concert qui s’adresse aux amoureux du violon, aux mélomanes, mais pas que, bien au contraire ! L’œuvre de Jean-Sébastien BACH a traversé les siècles, et pour cause. Parmi son œuvre immense, les Sonates et Partitas pour violon seul sont une pièce maîtresse dans le répertoire du violon, un passage obligé . A travers ce programme, nous invitons toutes celles et ceux qui en ont la curiosité et l’envie, de venir écouter en live , sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU, la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités.
Entrée libre Participation au chapeau. .
Chapelle de la Visitation Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com
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English :
L’événement 60′ avec Bach Le Mans a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Le Mans
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