61e Foire exposition de Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

61e Foire exposition de Segré
Route de Pouancé Parc des expositions de Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
La 61ème édition de la foire de Segré se déroulera au Parc des expositions du 3 au 5 avril 2026.
La foire de Segré, un rendez-vous incontournable et familial pour tous. Cette année, elle se déroulera du 3 au 5 avril 2026.
Vous pourrez y découvrir
– Des exposants passionnés
– Des animations pour petits et grands
– Le Comice agricole de Segré
– Une gastronomie locale
– Maquillage et ballons pour les enfants
Une édition à ne pas manquer ! .
Route de Pouancé Parc des expositions de Segré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 69 11 86 melanieoxygeneradio@gmail.com
English :
The 61st Segré Fair will be held at the Parc des Expositions from April 3 to 5, 2026.
