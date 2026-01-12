61e Foire exposition de Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

61e Foire exposition de Segré

Route de Pouancé Parc des expositions de Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

La 61ème édition de la foire de Segré se déroulera au Parc des expositions du 3 au 5 avril 2026.

La foire de Segré, un rendez-vous incontournable et familial pour tous. Cette année, elle se déroulera du 3 au 5 avril 2026.

Vous pourrez y découvrir

– Des exposants passionnés

– Des animations pour petits et grands

– Le Comice agricole de Segré

– Une gastronomie locale

– Maquillage et ballons pour les enfants

Une édition à ne pas manquer ! .

+33 6 71 69 11 86 melanieoxygeneradio@gmail.com

English :

The 61st Segré Fair will be held at the Parc des Expositions from April 3 to 5, 2026.

