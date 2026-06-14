61ÈME FESTIVAL DE LA VIANDE À EVRON Rue du Montaigu Évron
61ÈME FESTIVAL DE LA VIANDE À EVRON Rue du Montaigu Évron vendredi 4 septembre 2026.
Évron
61ÈME FESTIVAL DE LA VIANDE À EVRON
Rue du Montaigu Foirail Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 12:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06
Un des premiers Concours de viande de France et d’Europe
Programme du week-end:
– Vendredi 4 septembre: classement des animaux de viande de 9h à 17h; repas des éleveurs de 12h à 15h, thé dansant à 15h et animation musicale par Street Music d’Evron de 18h à 22h
– Samedi 5 septembre: inauguration officielle à 10h30; exposition vente de reproducteurs Rouge des Prés, Charolais …; exposition apicole, avicole et de percherons.
Imposante braderie en Ville d’Evron toute la journée et fête foraine.
Grande soirée de Gala à 20h suivie de la soirée dansante animée par l’orchestre OASIS sur réservation à partir du 31 août chez le Fleuriste au Jardin du Pré Vert à Evron au 02 43 58 84 70.
– Dimanche 6 septembre: A 10h, défilé des animaux primés ; de 10h à 17h: marché du terroir et à 14h: grand concours de l’entrecôte.
Concours interrégional Blanc Bleu, concours Rouges des Prés et Charolais, concours ovin Bleu du Maine….
Pendant les 3 jours: exposition commerciale et artisanale; matériel agricole, véhicules; restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite .
Rue du Montaigu Foirail Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 89 20 92
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English :
One of the leading meat competitions in France and Europe
L’événement 61ÈME FESTIVAL DE LA VIANDE À EVRON Évron a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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