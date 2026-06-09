64 = BZH La forge moderne, Atelier01, Woawaow Pau

Pau

64 = BZH

La forge moderne, Atelier01, Woawaow 19 Av. Gaston Lacoste Atelier n°01 Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour l’occasion 4 associations d’agitation musicale Paloise se réunissent

accèss, Carpaccio Cathedrale , Woawoaw , atelier01

Nous vous proposons une journée d’évènements de 16h à 2h (et + si affinité) avec 9 artistes, 5 Lives et 4 Dj sets !

Une plongée dans les contrées Breizh-Occitano-Basque, ses vallons électroniques et ses paysages sonores, que nous avons hâtes d’explorer avec vous.

Au programme

Bobby Végétal (dj set) 90’s electronics

Bonsoir Lune (dj set) sunny tasty bass

Empty Fontaine (live) junkgle

Kmithre (dj set) fresh synth trad

Perpette (live) slow trad wave

Saguxar (live) dream pop

Transe ar Gwez (live) cloud transe

Viper Diem (live) drone downtempo trad

Vladimirovitch (dj set) 90’s electronics

Boissons & street food sur place à prix tout doux .

La forge moderne, Atelier01, Woawaow 19 Av. Gaston Lacoste Atelier n°01 Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : 64 = BZH

L’événement 64 = BZH Pau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau