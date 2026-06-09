64 = BZH La forge moderne, Atelier01, Woawaow Pau
64 = BZH La forge moderne, Atelier01, Woawaow Pau samedi 13 juin 2026.
Pau
64 = BZH
La forge moderne, Atelier01, Woawaow 19 Av. Gaston Lacoste Atelier n°01 Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-14 02:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pour l’occasion 4 associations d’agitation musicale Paloise se réunissent
accèss, Carpaccio Cathedrale , Woawoaw , atelier01
Nous vous proposons une journée d’évènements de 16h à 2h (et + si affinité) avec 9 artistes, 5 Lives et 4 Dj sets !
Une plongée dans les contrées Breizh-Occitano-Basque, ses vallons électroniques et ses paysages sonores, que nous avons hâtes d’explorer avec vous.
Au programme
Bobby Végétal (dj set) 90’s electronics
Bonsoir Lune (dj set) sunny tasty bass
Empty Fontaine (live) junkgle
Kmithre (dj set) fresh synth trad
Perpette (live) slow trad wave
Saguxar (live) dream pop
Transe ar Gwez (live) cloud transe
Viper Diem (live) drone downtempo trad
Vladimirovitch (dj set) 90’s electronics
Boissons & street food sur place à prix tout doux .
La forge moderne, Atelier01, Woawaow 19 Av. Gaston Lacoste Atelier n°01 Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : 64 = BZH
L’événement 64 = BZH Pau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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