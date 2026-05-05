6ème ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE À SAINTE-MARIE « Lonj an tout sos », Sainte-Marie, Sainte-Marie

6ème ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE À SAINTE-MARIE « Lonj an tout sos » 9 et 10 mai Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos : Service développement économique : 0596 695 510

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:30:00+02:00 – 2026-05-10T03:15:00+02:00

Fin : 2026-05-10T12:30:00+02:00 – 2026-05-10T23:00:00+02:00

Programme :

– : balade, initiation Bèlè et déjeuner dans les jardins de l’habitation la Merveilleuse (places limitées).

– : « , » avec M. Gerard Sainte-Rose au domaine de Fond Saint Jacques.

– grand village de la avec des animations / jeux, expositions ventes, balades en poney

DIMANCHE : Journée patrimoine

Animations podium avec le è , ’ , é é é , È È-

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique

Du 3 au 10 mai 2026, La Ville de Sainte-Marie vous invite à vivre une semaine haute en couleurs, en goûts et en traditions autour de notre agriculture locale « La Longe, ses usages et ses vertus »