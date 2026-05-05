SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA, Sainte-Marie, Sainte-Marie
SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA, Sainte-Marie, Sainte-Marie samedi 9 mai 2026.
SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA 9 et 10 mai Sainte-Marie Martinique
Contact : 0696 61 72 82
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T12:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:30:00+02:00 – 2026-05-10T23:00:00+02:00
Venez explorer le monde incroyable des abeilles, comprendre leur rôle essentiel dans notre environnement et découvrir les secrets d’un miel d’exception !
“Notre miel de Martinique est récolté avec passion dans nos ruches locales, au cœur d’une nature riche et préservée, offrant des saveurs uniques de notre terroir.”
Participez aussi à nos jeux & quiz !
Testez vos connaissances sur les abeilles et tentez de remporter de délicieux lots
Nos produits à découvrir :
Miel naturel MARTINIQUE
Miel naturel MEXIQUE (contrôler, certifié)
Miel en rayon
Sirop concentré de gingembre
NOUVEAUTÉS :
Vanille en gousse
Poudre de vanille
Caviar de vanille
Extrait naturel de vanille
Produits artisanaux :
Créations uniques en bois d’olivier
Et bien d’autres gourmandises locales à savourer !
Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
La MIELLERIE MADIKERA vous donne rendez-vous à la Foire Agricole de Sainte-Marie pour un week-end plein de découvertes, de saveurs et… de surprises
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