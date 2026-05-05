SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA, Sainte-Marie, Sainte-Marie

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA 9 et 10 mai Sainte-Marie Martinique

Contact : 0696 61 72 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T12:30:00+02:00 – 2026-05-10T23:00:00+02:00

Venez explorer le monde incroyable des abeilles, comprendre leur rôle essentiel dans notre environnement et découvrir les secrets d’un miel d’exception !

“Notre miel de Martinique est récolté avec passion dans nos ruches locales, au cœur d’une nature riche et préservée, offrant des saveurs uniques de notre terroir.”

Participez aussi à nos jeux & quiz !

Testez vos connaissances sur les abeilles et tentez de remporter de délicieux lots

Nos produits à découvrir :

Miel naturel MARTINIQUE

Miel naturel MEXIQUE (contrôler, certifié)

Miel en rayon

Sirop concentré de gingembre

NOUVEAUTÉS :

Vanille en gousse

Poudre de vanille

Caviar de vanille

Extrait naturel de vanille

Produits artisanaux :

Créations uniques en bois d’olivier

Et bien d’autres gourmandises locales à savourer !

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique

La MIELLERIE MADIKERA vous donne rendez-vous à la Foire Agricole de Sainte-Marie pour un week-end plein de découvertes, de saveurs et… de surprises