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SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA, Sainte-Marie, Sainte-Marie

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA, Sainte-Marie, Sainte-Marie

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA, Sainte-Marie, Sainte-Marie samedi 9 mai 2026.

Lieu : Sainte-Marie

Adresse : Sainte-Marie Martinique

Ville : 97230 Sainte-Marie

Département : Martinique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Contact : 0696 61 72 82

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE SAINTE-MARIE MIELLERIE MADIKÉRA 9 et 10 mai Sainte-Marie Martinique

Contact : 0696 61 72 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T12:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:30:00+02:00 – 2026-05-10T23:00:00+02:00

Venez explorer le monde incroyable des abeilles, comprendre leur rôle essentiel dans notre environnement et découvrir les secrets d’un miel d’exception !

“Notre miel de Martinique est récolté avec passion dans nos ruches locales, au cœur d’une nature riche et préservée, offrant des saveurs uniques de notre terroir.”

Participez aussi à nos jeux & quiz !
Testez vos connaissances sur les abeilles et tentez de remporter de délicieux lots

Nos produits à découvrir :
Miel naturel MARTINIQUE
Miel naturel MEXIQUE (contrôler, certifié)
Miel en rayon
Sirop concentré de gingembre

NOUVEAUTÉS :
Vanille en gousse
Poudre de vanille
Caviar de vanille
Extrait naturel de vanille

Produits artisanaux :
Créations uniques en bois d’olivier

Et bien d’autres gourmandises locales à savourer !

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La MIELLERIE MADIKERA vous donne rendez-vous à la Foire Agricole de Sainte-Marie pour un week-end plein de découvertes, de saveurs et… de surprises

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