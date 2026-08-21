6ème édition du Festival des livres d’en haut, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

6ème édition du Festival des livres d’en haut Samedi 3 octobre, 10h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Pour cette édition 2026, les Libraires d’en haut vous donnent rendez-vous à la Gare Saint Sauveur pour une journée complète d’animations, dédicaces et expositions, sur la thématique « Traversées ». Un large panel d’ouvrages vous attend : BD / Comics / Manga, Jeunesse, et Littérature & Sciences humaines.

Au programme de cette 6ème édition [HALLE B] :

Plus de 50 autrices et auteurs en dédicace

Exposition BD jeunesse en partenariat avec les éditions de la Gouttière

Bibliomobile pour lire en plein air

Zones cosy avec coins lecture

Convivial, en plein cœur de Lille

Adapté à tous les âges : les enfants s’amusent, les ados découvrent, les adultes se cultivent. Toujours gratuit, venez échanger avec vos auteur·ices, illustrateur·ices et éditeur·ices préféré·es, faites dédicacer vos livres et repartez avec de beaux souvenirs.

Plusieurs librairies indépendantes seront présentes tout au long du festival avec une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation.

Retrouvez le programme complet sur festivaldeslivresdenhaut.com et suivez toute l’actualité du festival sur les comptes Facebook et Instagram.

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Cette année, le Festival des livres d’en haut se tient en une seule journée et s’amarre à pleines voiles à la Gare Saint Sauveur !

Les Libraires d’en haut