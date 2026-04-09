6×6 Où commence le ciel Médiathèque Saint-Jeures

Saint-Jeures

6×6 Où commence le ciel

Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-26

Youssef Ishaghpour et Myriam Boncompain exposent.

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Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

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English :

Youssef Ishaghpour and Myriam Boncompain exhibit.

L’événement 6×6 Où commence le ciel Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon