6×6 Où commence le ciel Médiathèque Saint-Jeures
6×6 Où commence le ciel Médiathèque Saint-Jeures vendredi 26 juin 2026.
Saint-Jeures
6×6 Où commence le ciel
Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-06-26
Youssef Ishaghpour et Myriam Boncompain exposent.
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Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
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English :
Youssef Ishaghpour and Myriam Boncompain exhibit.
L’événement 6×6 Où commence le ciel Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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