Découverte Fleurs de Bach Saint-Jeures
Découverte Fleurs de Bach Saint-Jeures jeudi 16 juillet 2026.
Découverte Fleurs de Bach
Salle de la Mairie Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Les 38 fleurs de Bach, comment bien les utiliser ? Temps pour soi avec bilan émotionnel. Flacon personnalisé 30 ml. Pour adultes.
.
Salle de la Mairie Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 38 Bach flowers, how to use them properly? Time for yourself with emotional assessment. Personalized 30 ml bottle. For adults.
L’événement Découverte Fleurs de Bach Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon