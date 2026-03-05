Découverte Fleurs de Bach Saint-Jeures

Découverte Fleurs de Bach

Salle de la Mairie Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

2026-07-16

Les 38 fleurs de Bach, comment bien les utiliser ? Temps pour soi avec bilan émotionnel. Flacon personnalisé 30 ml. Pour adultes.

Salle de la Mairie Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49

The 38 Bach flowers, how to use them properly? Time for yourself with emotional assessment. Personalized 30 ml bottle. For adults.

