Concours de boules Saint-Jeures

Concours de boules

Stade du Bru Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

2026-07-11

Boules lyonnaises. 32 doublettes 3è et 4è division. 1 national autorisé. Repas à midi pour les boulistes à réserver.

Stade du Bru Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 05 92 33

Boules lyonnaises. 32 doublettes 3rd and 4th division. 1 national authorized. Lunch for boulistes to be reserved.

