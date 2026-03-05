Distillerie en terre volcanique visite et dégustation Lieu dit Les Bouix, 655 chemin de Laprat Saint-Jeures

Distillerie en terre volcanique visite et dégustation

Lieu dit Les Bouix, 655 chemin de Laprat Distillerie Mezenk Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

déductible des éventuels achats de produits sur place

Début : Jeudi 2026-06-01 17:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

2026-06-01

Visite de l’atelier de distillation et du chai de vieillissement avec l’œnologue distillateur. Découverte des spiritueux Mézenk et leur typicité. Dégustation commentée.

+33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com

English :

Visit the distillation workshop and ageing cellar with the distilling engineer. Discover Mézenk spirits and their typical characteristics. Guided tasting.

