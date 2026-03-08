Randolipettes les recettes secrètes

Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Lectures et mise en scène d’albums jeunesse. De 2 à 7 ans accompagnés.

.

Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings and staging of children’s books. Ages 2 to 7, accompanied.

L’événement Randolipettes les recettes secrètes Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon