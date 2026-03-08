Randolipettes les recettes secrètes Saint-Jeures
Randolipettes les recettes secrètes Saint-Jeures jeudi 9 juillet 2026.
Lectures et mise en scène d’albums jeunesse. De 2 à 7 ans accompagnés.
Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Readings and staging of children’s books. Ages 2 to 7, accompanied.
