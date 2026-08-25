7 minutes / comité d’usine de Stefano Massini / Cie du Berger Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

7 minutes / comité d’usine de Stefano Massini / Cie du Berger

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 20:30:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

Une pièce chorale profondément contemporaine, palpitante, humaine

Dix femmes du comité d’usine de Picard & Roche attendent la onzième, leur porte-parole, qui depuis quatre heures négocie leur avenir avec les nouveaux patrons. À son retour, elles doivent voter au nom des deux cents ouvrières et employées qu’elles représentent.

La proposition des costards-cravates est simple si les ouvrières et employées de Picard & Roche acceptent de rogner sept petites minutes sur leur temps de pause du midi, l’usine ne fermera pas, et tous les emplois seront sauvegardés. S’engage alors un thriller social qui ouvre une double réflexion sur la valeur marchande du travail et la prise de conscience des mécanismes de domination patronale.

Une pièce chorale profondément contemporaine, palpitante, humaine

Dix femmes du comité d’usine de Picard & Roche attendent la onzième, leur porte-parole, qui depuis quatre heures négocie leur avenir avec les nouveaux patrons. À son retour, elles doivent voter au nom des deux cents ouvrières et employées qu’elles représentent.

La proposition des costards-cravates est simple si les ouvrières et employées de Picard & Roche acceptent de rogner sept petites minutes sur leur temps de pause du midi, l’usine ne fermera pas, et tous les emplois seront sauvegardés. S’engage alors un thriller social qui ouvre une double réflexion sur la valeur marchande du travail et la prise de conscience des mécanismes de domination patronale. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

A deeply contemporary, gripping, and human choral piece

Ten women from the Picard & Roche factory committee are waiting for the eleventh—their spokesperson—who has been negotiating their future with the new bosses for the past four hours. %C0 When she returns, they must vote on behalf of the two hundred female workers and employees they represent.

The proposal from the suits and ties is simple: if the workers and employees at Picard & Roche agree to cut seven short minutes from their lunch break, the factory won’t close, and all jobs will be saved. What ensues is a social thriller that prompts a twofold reflection on the market value of labor and the growing awareness of the mechanisms of corporate domination.

L’événement 7 minutes / comité d’usine de Stefano Massini / Cie du Berger Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE LA BAIE DE SOMME