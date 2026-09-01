Concert JusteNiels Saint-Valery-sur-Somme
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Valery-sur-Somme
Informations pratiques
Saint-Valery-sur-Somme
Concert JusteNiels
2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Un artiste qui transforme son hypersensibilité en chansons intimes & sincères
Auteur-compositeur-interprète, JusteNiels touche par des textes bruts et profondément incarnés, portés par un live intense et puissant. Après le succès de son EP Hyper et plusieurs millions de streams, il a dévoilé en janvier 2026 son deuxième EP L’Enfant Indigo et a réalisé sa première tournée. Entouré de ses musiciens, il propose sur scène un univers rock mais sensible, où l’émotion se vit à fleur de peau.
Un rendez-vous pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ses mots hyper sensibles, hyper vrais, mais profondément vivants.
Un artiste qui transforme son hypersensibilité en chansons intimes & sincères
Auteur-compositeur-interprète, JusteNiels touche par des textes bruts et profondément incarnés, portés par un live intense et puissant. Après le succès de son EP Hyper et plusieurs millions de streams, il a dévoilé en janvier 2026 son deuxième EP L’Enfant Indigo et a réalisé sa première tournée. Entouré de ses musiciens, il propose sur scène un univers rock mais sensible, où l’émotion se vit à fleur de peau.
Un rendez-vous pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ses mots hyper sensibles, hyper vrais, mais profondément vivants. .
2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France
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English :
An artist who transforms his hypersensitivity into intimate and sincere songs
Singer-songwriter JusteNiels moves audiences with raw, deeply personal lyrics, delivered through intense and powerful live performances. Following the success of his EP %AB Hyper %BB and several million streams, he released his second EP, “L’Enfant Indigo,” in January 2026 and embarked on his first tour. Surrounded by his musicians, he brings to the stage a rock-infused yet sensitive world where emotion is felt with every fiber of your being.
A must-see for anyone who identifies with his lyrics: hypersensitive, hyper-authentic, yet deeply alive.
L’événement Concert JusteNiels Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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