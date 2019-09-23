{Octobre rose} La Martine Morin

porte du bois Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Promeneurs, sportifs, jeunes et moins jeunes, chacun est invité à chausser ses baskets pour une même cause rester

mobilisé contre le cancer du sein.

Parcours 1 km, 5 km ou 10 km en marche, marche nordique, course à pied

Parcours 15 km ou 28 km en vélo

Départs libres, porte du Bois, entre 8h et 9h30. Possibilité de dons.

porte du bois Saint-Valery-sur-Somme 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63 evenementiel@abbeville.fr

English :

Walkers, sports enthusiasts, young and old, everyone is invited to put on their sneakers for the same cause: to stay mobilized against breast cancer

against breast cancer.

Routes: 1 km, 5 km or 10 km walking, Nordic walking, running

Routes: 15 km or 28 km by bike

Free departures from Porte du Bois, between 8 and 9:30 a.m. Donations available.

L’événement {Octobre rose} La Martine Morin Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2019-09-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME