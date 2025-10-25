Fête de la mer Saint-Valery-sur-Somme

Fête de la mer

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Entre ferveur populaire, temps de recueillement et instants festifs, cette fête mêle tradition et bonne humeur, au rythme des fanfares, des bénédictions et des chants marins.

Programmation à venir

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 93 50 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Between popular fervor, times of meditation and festive moments, this festival combines tradition and good humor, to the rhythm of brass bands, blessings and sea chanteys.

Upcoming program

German :

Zwischen Volksbegeisterung, Zeiten der Besinnung und festlichen Momenten mischt dieses Fest Tradition und gute Laune, im Rhythmus von Blaskapellen, Segenswünschen und Seemannsliedern.

Programmierung in Kürze

Italiano :

Tra fervore popolare, momenti di meditazione e di festa, questa festa unisce tradizione e buon umore, al ritmo di bande di ottoni, benedizioni e canti di mare.

Il prossimo programma

Espanol :

Entre fervor popular, tiempos de recogimiento y momentos festivos, esta fiesta combina tradición y buen humor, al ritmo de bandas de música, bendiciones y cánticos marineros.

Próximo programa

