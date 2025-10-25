Fête de la mer Saint-Valery-sur-Somme
Fête de la mer Saint-Valery-sur-Somme samedi 1 août 2026.
Fête de la mer
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
2026-08-01 2026-08-02
Entre ferveur populaire, temps de recueillement et instants festifs, cette fête mêle tradition et bonne humeur, au rythme des fanfares, des bénédictions et des chants marins.
Programmation à venir
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 93 50 tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Between popular fervor, times of meditation and festive moments, this festival combines tradition and good humor, to the rhythm of brass bands, blessings and sea chanteys.
Upcoming program
German :
Zwischen Volksbegeisterung, Zeiten der Besinnung und festlichen Momenten mischt dieses Fest Tradition und gute Laune, im Rhythmus von Blaskapellen, Segenswünschen und Seemannsliedern.
Programmierung in Kürze
Italiano :
Tra fervore popolare, momenti di meditazione e di festa, questa festa unisce tradizione e buon umore, al ritmo di bande di ottoni, benedizioni e canti di mare.
Il prossimo programma
Espanol :
Entre fervor popular, tiempos de recogimiento y momentos festivos, esta fiesta combina tradición y buen humor, al ritmo de bandas de música, bendiciones y cánticos marineros.
Próximo programa
L’événement Fête de la mer Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2020-06-30 par OT DE LA BAIE DE SOMME