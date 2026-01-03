Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme
Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme mercredi 1 juillet 2026.
Ultrabaie
Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 22 – 22 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-01
En 2026, l’Ultrabaie continue d’innover avec de nouvelles courses et des rendez-vous inédits qui renforcent l’esprit d’aventure et de partage !
Ouverture des inscriptions en décembre, like & partage
Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France contact@ultrabaie.com
English :
In 2026, the Ultrabaie continues to innovate with new races and new events that reinforce the spirit of adventure and sharing!
Registration opens in December, like & share
