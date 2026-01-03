Ultrabaie

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 22 – 22 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-01

En 2026, l’Ultrabaie continue d’innover avec de nouvelles courses et des rendez-vous inédits qui renforcent l’esprit d’aventure et de partage !

Ouverture des inscriptions en décembre, like & partage

En 2026, l’Ultrabaie continue d’innover avec de nouvelles courses et des rendez-vous inédits qui renforcent l’esprit d’aventure et de partage !

Ouverture des inscriptions en décembre, like & partage .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France contact@ultrabaie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, the Ultrabaie continues to innovate with new races and new events that reinforce the spirit of adventure and sharing!

Registration opens in December, like & share

L’événement Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2023-04-05 par OT DE LA BAIE DE SOMME