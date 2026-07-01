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Balade contée, Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme, Saint-Valery-sur-Somme

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme · Saint-Valery-sur-Somme

Balade contée, Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme, Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme
Adresse
Place des Pilotes Saint Valery sur Somme
Ville
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Département
Somme
Tarif
max 2 groupes de 25 personnes

Balade contée Samedi 19 septembre, 15h00 Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme Somme

max 2 groupes de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

« Saint-Valery sur Somme, entre histoire maritime et légendes fabuleuses »
Ceux qui fréquentent la baie de Somme le savent bien, le vent et la mer racontent à ceux qui savent écouter des moments d’histoire maritime et de fabuleuses légendes.
On y trouve des loups de mer, des monstres marins, de mystérieux trois mâts, des coquillages ensorcelés, des îles lointaines et bien d’autres secrets…
En partenariat avec l’association RANDO-NATURE et Thomas DUPONT, conteur.

Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme Place des Pilotes Saint Valery sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.85.18.52.94 »}]
« « St Valery s/Somme, entre histoire maritime et légendes fabuleuses »

© Association Somme II

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