Balade contée, Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme, Saint-Valery-sur-Somme
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme · Saint-Valery-sur-Somme
Informations pratiques
Balade contée Samedi 19 septembre, 15h00 Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme Somme
max 2 groupes de 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
« Saint-Valery sur Somme, entre histoire maritime et légendes fabuleuses »
Ceux qui fréquentent la baie de Somme le savent bien, le vent et la mer racontent à ceux qui savent écouter des moments d’histoire maritime et de fabuleuses légendes.
On y trouve des loups de mer, des monstres marins, de mystérieux trois mâts, des coquillages ensorcelés, des îles lointaines et bien d’autres secrets…
En partenariat avec l’association RANDO-NATURE et Thomas DUPONT, conteur.
Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme Place des Pilotes Saint Valery sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.85.18.52.94 »}]
« « St Valery s/Somme, entre histoire maritime et légendes fabuleuses »
© Association Somme II
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