Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Festi Somme

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Un concert proposé par L’Orchestretto

L’Orchestretto, ensemble professionnel lillois, revient pour la sixième édition de son festival itinérant de musique classique Festi’Somme .

Pour cette étape valéricaine, une quinzaine de musiciens professionnels propose un concert consacré à l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. À travers une sélection de pages emblématiques du répertoire du compositeur, le programme met en lumière la richesse, la clarté et la vitalité de son écriture musicale.

Un concert proposé par L’Orchestretto

L’Orchestretto, ensemble professionnel lillois, revient pour la sixième édition de son festival itinérant de musique classique Festi’Somme .

Pour cette étape valéricaine, une quinzaine de musiciens professionnels propose un concert consacré à l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. À travers une sélection de pages emblématiques du répertoire du compositeur, le programme met en lumière la richesse, la clarté et la vitalité de son écriture musicale. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 6 82 46 71 53

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English :

A concert presented by L’Orchestretto

L’Orchestretto, a professional ensemble from Lille, returns for the sixth edition of its traveling classical music festival, “Festi?Somme.”

For this stop in Valériane, some fifteen professional musicians will present a concert dedicated to the works of Wolfgang Amadeus Mozart. Through a selection of iconic pieces from the composer’s repertoire, the program highlights the richness, clarity, and vitality of his musical style.

L’événement Festi Somme Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME