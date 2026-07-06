Les estivales Marimba’o Saint-Valery-sur-Somme
samedi 15 août 2026 · Saint-Valery-sur-Somme
Informations pratiques
Saint-Valery-sur-Somme
Les estivales Marimba’o
Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Ensemble de percussions du monde, actuelles et traditionnelles !
Ensemble de percussions du monde, actuelles et traditionnelles ! .
Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16
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English :
A collection of world percussion instruments, both modern and traditional!
L’événement Les estivales Marimba’o Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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