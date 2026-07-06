Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Les estivales Marimba’o

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Ensemble de percussions du monde, actuelles et traditionnelles !

Ensemble de percussions du monde, actuelles et traditionnelles ! .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16

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English :

A collection of world percussion instruments, both modern and traditional!

L’événement Les estivales Marimba’o Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME