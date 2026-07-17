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Visite flash : Focus sur la cité fortifiée de Saint-Valery, Porte de Nevers, Saint-Valery-sur-Somme

samedi 19 septembre 2026 · Porte de Nevers · Saint-Valery-sur-Somme

Visite flash : Focus sur la cité fortifiée de Saint-Valery, Porte de Nevers, Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Porte de Nevers
Adresse
Saint-Valery-sur-Somme, place de Nevers
Ville
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Département
Somme

Visite flash : Focus sur la cité fortifiée de Saint-Valery Samedi 19 septembre, 14h30 Porte de Nevers Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Parcourez le dédale de rue qui parsème l’ancienne cité fortifiée valéricaine : ses remparts les pieds dans l’eau ponctués de nombreuses tours la protégeaient autrefois des invasions, tout comme son château défensif. De la porte de Nevers à la porte Guillaume, laissez-vous conter la vie à Saint-Valery au Moyen Âge.

Porte de Nevers Saint-Valery-sur-Somme, place de Nevers Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France
Parcourez le dédale de rue qui parsème l’ancienne cité fortifiée valéricaine : ses remparts les pieds dans l’eau ponctués de nombreuses tours la protégeaient autrefois des invasions, tout comme son à…

©BS3V, C.Abelé

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