Visite flash : Focus sur la cité fortifiée de Saint-Valery, Porte de Nevers, Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Visite flash : Focus sur la cité fortifiée de Saint-Valery Samedi 19 septembre, 14h30 Porte de Nevers Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Parcourez le dédale de rue qui parsème l’ancienne cité fortifiée valéricaine : ses remparts les pieds dans l’eau ponctués de nombreuses tours la protégeaient autrefois des invasions, tout comme son château défensif. De la porte de Nevers à la porte Guillaume, laissez-vous conter la vie à Saint-Valery au Moyen Âge.

Porte de Nevers Saint-Valery-sur-Somme, place de Nevers Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

Parcourez le dédale de rue qui parsème l’ancienne cité fortifiée valéricaine : ses remparts les pieds dans l’eau ponctués de nombreuses tours la protégeaient autrefois des invasions, tout comme son à…

©BS3V, C.Abelé