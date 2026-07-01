Au fil de l’aiguille à ramender, Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme, Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Au fil de l’aiguille à ramender 19 et 20 septembre Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Au fil de l’aiguille à ramender »

Parcours immersif dans le monde réel et imaginaire de la pêche et du commerce maritime des 4 beaux ports de mer de la baie de Somme, St Valery, Abbeville, Le Crotoy et Cayeux-Le Hourdel.

On y rencontre une multitude d’objets insolites, de photos et documents inédits et de vidéos passionnantes…

(Aiguille à ramender : aiguille à raccommoder les filets de pêche)

Association Somme II en partenariat avec le Pool littoral picard

Tribunal de commerce place des Pilotes St Valery sur Somme Place des Pilotes Saint Valery sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

« Au fil de l’aiguille à ramender »

© Association Somme II