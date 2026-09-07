7° Nîmes-, Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard, Marguerittes

Informations pratiques

7° Nîmes- Dimanche 13 septembre, 10h00 Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Gard

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Dimanche 13 septembre, de 10h à 18h, venez flâner dans les allées bien achalandées de la 7°

Convention du disque de Nîmes-Marguerittes. Situé à deux pas de la sortie d’Autoroute Nîmes-

Est/Courbessac, à 15 minutes de centre-ville de Nîmes, l’Espace Louis Picard accueille les

passionnés de culture musicale sous toutes ses formes.

Au menu, des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés

présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance

familiale.

Rock, pop, punk, metal, soul, funk, hip hop, world, jazz, electro… tous les courants musicaux

seront représentés.

DJs et playlists assureront l’ambiance sonore tout en quiétude.

Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration et vous délecter des délicieuses bières bio

artisanales de la Brasserie Artisanale Arlésienne.

Entrée Gratuite.

Parking gratuit sur place.

Évènement Facebook : https://fb.me/e/6dbBfMLWu

Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Marguerittes 30320 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « conventions@kickingmusic.fr »}] [{« link »: « https://fb.me/e/6dbBfMLWu »}]

Au menu, , , , , accessoires et produits dérivés, présentés par de nombreux exposants, dans une ambiance familiale. vinyles cd

Kicking