70e anniversaire du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 29 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Sous l’impulsion décisive d’Isaac Schneersohn, fondateur en 1943 du Centre de documentation juive contemporaine, la première pierre du Tombeau du martyr juif inconnu, dédié aux 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs, est posée en 1953 au 17, rue Geoffroy-l’Asnier, à Paris. Trois ans plus tard, le bâtiment est inauguré en grande pompe en présence de nombreuses personnalités et des représentants des communautés juives du monde entier. Cette consécration du projet visionnaire de Schneersohn est l’aboutissement d’un long chemin semé d’embûches. Cette après-midi sera consacrée aux dynamiques et enjeux français et internationaux à l’œuvre dans la création de l’ancêtre du Mémorial, et reviendra en images et en archives sur l’inauguration du 30 octobre 1956.
Ouverture – JacquesFredj, directeur du Mémorial de la Shoah.
En présence de LauraHobsonFaure, professeure d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LiorLalieu, responsable de la Photothèque du Mémorial de la Shoah, SimonPerego, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Inalco, et KarenTaieb, responsable du service Archives au Mémorial de la Shoah.
Animées par PaulGradvohl, professeur d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Prélude au colloque international « 1956 – Le Moment Mémorial » (mars 2027)
Le dimanche 29 novembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T15:30:00+01:00
fin : 2026-11-29T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T14:30:00+02:00_2026-11-29T16:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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