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77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton

77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Esplanade des Sablettes

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture

Esplanade des Sablettes Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Ensemble Spark The Classical Band
Andrea Ritter Flûte à bec Daniel Koschitzki Flûte à bec Mélodica Stefan Balazsovics Violon Alto Isabel García Castro Violoncelle
Christian Fritz Piano
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Esplanade des Sablettes Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival: Pre-opening concert

Ensemble Spark The Classical Band
Andrea Ritter: Recorder Daniel Koschitzki: Recorder Melodica Stefan Balazsovics: Violin Viola Isabel García Castro: Cello
Christian Fritz Piano

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles