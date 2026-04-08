77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton
77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton vendredi 24 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture
Esplanade des Sablettes Menton Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Ensemble Spark The Classical Band
Andrea Ritter Flûte à bec Daniel Koschitzki Flûte à bec Mélodica Stefan Balazsovics Violon Alto Isabel García Castro Violoncelle
Christian Fritz Piano
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Esplanade des Sablettes Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: Pre-opening concert
Ensemble Spark The Classical Band
Andrea Ritter: Recorder Daniel Koschitzki: Recorder Melodica Stefan Balazsovics: Violin Viola Isabel García Castro: Cello
Christian Fritz Piano
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles