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77ème Festival de Musique de Menton Place de l’église Menton

77ème Festival de Musique de Menton Place de l’église Menton samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Parvis de la Basilique Saint Michel

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Menton

77ème Festival de Musique de Menton

Place de l’église Parvis de la Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-25

Comme chaque été, le Festival de Musique de Menton célèbre l’excellence artistique dans un cadre à nul autre pareil. Cette 77e édition prolonge cet héritage d’exigence et d’enchantement.
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Place de l’église Parvis de la Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival

Every summer, the Festival de Musique de Menton celebrates artistic excellence in a setting like no other. This 77th edition continues this legacy of high standards and enchantment.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles