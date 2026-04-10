77ème Festival de Musique de Menton Place de l’église Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton

Place de l’église Parvis de la Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-25

Comme chaque été, le Festival de Musique de Menton célèbre l’excellence artistique dans un cadre à nul autre pareil. Cette 77e édition prolonge cet héritage d’exigence et d’enchantement.

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Place de l’église Parvis de la Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Menton Music Festival

Every summer, the Festival de Musique de Menton celebrates artistic excellence in a setting like no other. This 77th edition continues this legacy of high standards and enchantment.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles