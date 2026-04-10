77ème Festival de Musique de Menton Place de l’église Menton
77ème Festival de Musique de Menton Place de l’église Menton samedi 25 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton
Place de l’église Parvis de la Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-25
Comme chaque été, le Festival de Musique de Menton célèbre l’excellence artistique dans un cadre à nul autre pareil. Cette 77e édition prolonge cet héritage d’exigence et d’enchantement.
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Place de l’église Parvis de la Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival
Every summer, the Festival de Musique de Menton celebrates artistic excellence in a setting like no other. This 77th edition continues this legacy of high standards and enchantment.
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles