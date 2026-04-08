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77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton

77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Palais de l'Europe Salon de Grande Bretagne

Adresse : 8 avenue boyer

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 20 20

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal

Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Duo Jatekok
Adélaïde Panaget et Naïri Badal, Pianos

SORCELLERIE

M. Moussorgsky Nuit sur le Mont Chauve
C. Saint-Saëns Danse macabre op.40
P. Dukas L’apprenti sorcier
F. Liszt Sonate en si mineur, S.178, transcription de C. Saint-Saëns
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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Festival de Musique de Menton: Duo Jatekok | Adélaïde PANAGET & Naïri BADAL

Jatekok Duo
Adélaïde Panaget and Naïri Badal, Pianos

SORCELLERIE

M. Moussorgsky: Night on Bald Mountain
C. Saint-Saëns Danse macabre op.40
P. Dukas: The sorcerer’s apprentice
F. Liszt: Sonata in B minor, S.178, transcription by C. Saint-Saëns

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles