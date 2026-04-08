77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal

Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Duo Jatekok

Adélaïde Panaget et Naïri Badal, Pianos



SORCELLERIE



M. Moussorgsky Nuit sur le Mont Chauve

C. Saint-Saëns Danse macabre op.40

P. Dukas L’apprenti sorcier

F. Liszt Sonate en si mineur, S.178, transcription de C. Saint-Saëns

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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Festival de Musique de Menton: Duo Jatekok | Adélaïde PANAGET & Naïri BADAL

Jatekok Duo

Adélaïde Panaget and Naïri Badal, Pianos



SORCELLERIE



M. Moussorgsky: Night on Bald Mountain

C. Saint-Saëns Danse macabre op.40

P. Dukas: The sorcerer’s apprentice

F. Liszt: Sonata in B minor, S.178, transcription by C. Saint-Saëns

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles