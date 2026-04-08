77ème Festival de Musique de Menton Léo et Luka Ispir Fondation Gautier Capuçon Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Léo et Luka Ispir Fondation Gautier Capuçon

Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Léo Ispir Violon Luka Ispir Violoncelle.

Concert des lauréats de la fondation Gautier Capuçon

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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Menton Music Festival: Léo and Luka Ispir | Fondation Gautier Capuçon

Léo Ispir Violin Luka Ispir Cello.

Concert by laureates of the Gautier Capuçon Foundation

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Léo et Luka Ispir Fondation Gautier Capuçon Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles