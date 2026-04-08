77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice Place de l’église Menton
77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice Place de l’église Menton samedi 25 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice
Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 42 – 42 – 70 EUR
Concert catégorie 2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Gautier Capuçon, Violoncelle Orchestre Philharmonique de Nice Lionel Bringuier, Direction
Concert d’ouverture Programme
C. Saint-Saens, Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op 33
L .van Beethoven, 4e Symphonie en si b majeur op 60.
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Festival de Musique de Menton: Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice
Gautier Capuçon, Cello Orchestre Philharmonique de Nice Lionel Bringuier, Conductor
Opening concert Program
C. Saint-Saens, Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33
L. van Beethoven, 4th Symphony in Bb major op 60.
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles