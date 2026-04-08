77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice Place de l’église Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 42 – 42 – 70 EUR

Concert catégorie 2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Gautier Capuçon, Violoncelle Orchestre Philharmonique de Nice Lionel Bringuier, Direction

Concert d’ouverture Programme

C. Saint-Saens, Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op 33

L .van Beethoven, 4e Symphonie en si b majeur op 60.

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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Festival de Musique de Menton: Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice

Gautier Capuçon, Cello Orchestre Philharmonique de Nice Lionel Bringuier, Conductor

Opening concert Program

C. Saint-Saens, Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33

L. van Beethoven, 4th Symphony in Bb major op 60.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles