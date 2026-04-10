77ème Festival de Musique de Menton Le Before Sing’in Paul Smith Menton
77ème Festival de Musique de Menton Le Before Sing’in Paul Smith Menton dimanche 21 juin 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Le Before Sing’in Paul Smith
Esplanade Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Chorales des collèges de Maurois, de Vento, de la Villa Blanche, de Saint Joseph, des lycées Paul Valery, Saint Joseph et du Conservatoire de Menton.
Paul Smith Direction
Daniela Mars Flûte et Chant
Faya Braz Beatbox
Eliette Prévot & Lydia Wonham Chants
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Esplanade Francis Palmero Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: The Before Sing’in Paul Smith
Choirs from collèges de Maurois, Vento, Villa Blanche, Saint Joseph, lycées Paul Valery, Saint Joseph.
Choirs from the Conservatoire de Menton.
Paul Smith Direction
D. Mars Flute and Vocal
M. A. Beatbox
Eliette Prévot & Lydia Wonham Vocals
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Le Before Sing’in Paul Smith Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles