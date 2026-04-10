Menton

77ème Festival de Musique de Menton Le Before Sing’in Paul Smith

Esplanade Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Chorales des collèges de Maurois, de Vento, de la Villa Blanche, de Saint Joseph, des lycées Paul Valery, Saint Joseph et du Conservatoire de Menton.



Paul Smith Direction

Daniela Mars Flûte et Chant

Faya Braz Beatbox

Eliette Prévot & Lydia Wonham Chants

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Esplanade Francis Palmero Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Menton Music Festival: The Before Sing’in Paul Smith

Choirs from collèges de Maurois, Vento, Villa Blanche, Saint Joseph, lycées Paul Valery, Saint Joseph.

Choirs from the Conservatoire de Menton.



Paul Smith Direction

D. Mars Flute and Vocal

M. A. Beatbox

Eliette Prévot & Lydia Wonham Vocals

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Le Before Sing’in Paul Smith Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles