78ème Foire aux vins de France et de la Gastronomie Saint-Amand-Montrond

78ème Foire aux vins de France et de la Gastronomie
20 Quai Pluviôse Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : Lundi 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-16 00:00:00
2026-03-14
Cette année, le vignoble de Vouvray à l’honneur
70 exposants, 53ème chapitre, animations et dégustations les Tables gourmandes du Berry . Samedi 10h15 inauguration ; 17h intronisations ; 20h Concert Pop Rock. Dimanche Apéritif musical ; 15h30 Conceert les Jumeaux ; 17h30 Bal avec Tony Bran’s VIP. Lundi 18h45 Couleurs vénitiennes, Berry’s Storic ; 19h45 Dîner-Bal A. et L. Michelotto 4 .
20 Quai Pluviôse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 18 28 96
English :
This year, the Vouvray vineyards take center stage
