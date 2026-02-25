78ème Foire aux vins de France et de la Gastronomie Saint-Amand-Montrond

78ème Foire aux vins de France et de la Gastronomie

20 Quai Pluviôse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-16 00:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Cette année, le vignoble de Vouvray à l’honneur

70 exposants, 53ème chapitre, animations et dégustations les Tables gourmandes du Berry . Samedi 10h15 inauguration ; 17h intronisations ; 20h Concert Pop Rock. Dimanche Apéritif musical ; 15h30 Conceert les Jumeaux ; 17h30 Bal avec Tony Bran’s VIP. Lundi 18h45 Couleurs vénitiennes, Berry’s Storic ; 19h45 Dîner-Bal A. et L. Michelotto 4 .

20 Quai Pluviôse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 18 28 96

English :

This year, the Vouvray vineyards take center stage

