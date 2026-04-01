7eme Biennale Internationale BREIZH AQUARELLE Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-des-Champs

7eme Biennale Internationale BREIZH AQUARELLE

Rue Park Ar Roudour Pôle culturel du roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association Breizh Aquarelle organise sa septième biennale d’aquarelles du 11 avril au 3 mai sur deux sites d’exposition: le pôle culturel du Roudour à Saint Martin-des-champs et la salle Sésame de Langolvas à Morlaix/Garlan.

Cet évènement de réputation mondiale accueillera 51 aquarellistes, 5 carnettistes et 1 sculpteur. Les 2 expositions sont gratuites et ouvertes tous les jours de 11 h à 18h30.

Des animations, des démonstrations et des stages sont aussi proposés. .

Rue Park Ar Roudour Pôle culturel du roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 6 22 60 30 77

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English : 7eme Biennale Internationale BREIZH AQUARELLE

L’événement 7eme Biennale Internationale BREIZH AQUARELLE Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-06 par OT BAIE DE MORLAIX