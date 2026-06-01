Chauny

7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art.

Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Rendez-vous le 9 juin à 18h00 à la salle Victor Leducq de Chauny pour la 7ème conférence des Rendez-vous autour de l’art de la saison 2025/2026.

Conférence organisée par le Musée municipal de Chauny, animée par Sylvie Ferey.

Cet événement est gratuit, l’ entrée est libre.

Renseignements musee.municipal@ville-chauny.fr

Rendez-vous le 9 juin à 18h00 à la salle Victor Leducq de Chauny pour la 7ème conférence des Rendez-vous autour de l’art de la saison 2025/2026.

Conférence organisée par le Musée municipal de Chauny, animée par Sylvie Ferey.

Cet événement est gratuit, l’ entrée est libre.

Renseignements musee.municipal@ville-chauny.fr .

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France musee.municipal@ville-chauny.fr

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English :

Join us on June 9 at 6:00 pm at Chauny’s Salle Victor Leducq for the 7th Rendez-vous autour de l’art conference of the 2025/2026 season.

Organized by the Musée municipal de Chauny, Sylvie Ferey will be the guest speaker.

This event is free of charge.

Information: musee.municipal@ville-chauny.fr

L’événement 7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art. Chauny a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard