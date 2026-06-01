7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art. Chauny
7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art. Chauny mardi 9 juin 2026.
Chauny
7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art.
Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Rendez-vous le 9 juin à 18h00 à la salle Victor Leducq de Chauny pour la 7ème conférence des Rendez-vous autour de l’art de la saison 2025/2026.
Conférence organisée par le Musée municipal de Chauny, animée par Sylvie Ferey.
Cet événement est gratuit, l’ entrée est libre.
Renseignements musee.municipal@ville-chauny.fr
Rendez-vous le 9 juin à 18h00 à la salle Victor Leducq de Chauny pour la 7ème conférence des Rendez-vous autour de l’art de la saison 2025/2026.
Conférence organisée par le Musée municipal de Chauny, animée par Sylvie Ferey.
Cet événement est gratuit, l’ entrée est libre.
Renseignements musee.municipal@ville-chauny.fr .
Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France musee.municipal@ville-chauny.fr
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English :
Join us on June 9 at 6:00 pm at Chauny’s Salle Victor Leducq for the 7th Rendez-vous autour de l’art conference of the 2025/2026 season.
Organized by the Musée municipal de Chauny, Sylvie Ferey will be the guest speaker.
This event is free of charge.
Information: musee.municipal@ville-chauny.fr
L’événement 7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art. Chauny a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard
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