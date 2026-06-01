Chauny

Chorus United

53 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le 27 juin à 20h30 au Forum de Chauny pour le concert Chorus United par le Choeur du sud.

Concert caritatif au profit de l’association Main d’Espoir.

Renseignements 06 61 66 34 64

Rendez-vous le 27 juin à 20h30 au Forum de Chauny pour le concert Chorus United par le Choeur du sud.

Concert caritatif au profit de l’association Main d’Espoir.

Renseignements 06 61 66 34 64 .

53 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 61 66 34 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on June 27 at 8:30pm at the Chauny Forum for the Chorus United concert by the Choeur du Sud.

A benefit concert for the Main d’Espoir association.

Information: 06 61 66 34 64

L’événement Chorus United Chauny a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard