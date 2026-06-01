Chorus United Chauny
Chorus United Chauny samedi 27 juin 2026.
Chauny
Chorus United
53 Place Yves Brinon Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous le 27 juin à 20h30 au Forum de Chauny pour le concert Chorus United par le Choeur du sud.
Concert caritatif au profit de l’association Main d’Espoir.
Renseignements 06 61 66 34 64
Rendez-vous le 27 juin à 20h30 au Forum de Chauny pour le concert Chorus United par le Choeur du sud.
Concert caritatif au profit de l’association Main d’Espoir.
Renseignements 06 61 66 34 64 .
53 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 61 66 34 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on June 27 at 8:30pm at the Chauny Forum for the Chorus United concert by the Choeur du Sud.
A benefit concert for the Main d’Espoir association.
Information: 06 61 66 34 64
L’événement Chorus United Chauny a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard
À voir aussi à Chauny (Aisne)
- 7ème Conférence de 2025/2026 des Rendez-vous autour de l’art. Chauny 9 juin 2026
- Marché Nocturne Chauny Chauny 12 juin 2026
- Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny Chauny 12 juin 2026
- Grande braderie Chauny 5 septembre 2026
- ROMUALD & SES MUSICIENS LE FORUM DE CHAUNY Chauny 26 septembre 2026