7ème European Tattoo Show Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

7ème European Tattoo Show

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Tout public

Plus d’une centaine de tatoueurs venus de toute la France et de l’Europe vous attendent ! Anciennes et nouvelles générations d’artistes tatoueurs se retrouvent pour partager leur savoir faire avec néophytes et passionnés.

Durant 3 jours vous pourrez, découvrez les styles divers et variés de tatouages, les stands de merchandising et profitez des nombreuses animations spectacles, concerts, expositions et séminaires.

L’objectif ? Communier autour de l’art du tatouage dans une ambiance familiale.

Bar et restauration sur place. .

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est tattooshowchalons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 7ème European Tattoo Show

L’événement 7ème European Tattoo Show Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne