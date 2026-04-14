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AGENDA · Châlons-en-Champagne

7ème European Tattoo Show Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

vendredi 16 octobre 2026 · Capitole en Champagne · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Capitole en Champagne
Adresse
68 avenue du Président Roosevelt
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Châlons-en-Champagne

7ème European Tattoo Show

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Tout public
Plus d’une centaine de tatoueurs venus de toute la France et de l’Europe vous attendent ! Anciennes et nouvelles générations d’artistes tatoueurs se retrouvent pour partager leur savoir faire avec néophytes et passionnés.

Durant 3 jours vous pourrez, découvrez les styles divers et variés de tatouages, les stands de merchandising et profitez des nombreuses animations spectacles, concerts, expositions et séminaires.
L’objectif ? Communier autour de l’art du tatouage dans une ambiance familiale.

Bar et restauration sur place.   .

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   tattooshowchalons@gmail.com

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English : 7ème European Tattoo Show

L’événement 7ème European Tattoo Show Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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