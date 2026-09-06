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AGENDA · Villeurbanne

8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon La Rayonne Villeurbanne

dimanche 13 décembre 2026 · La Rayonne · Villeurbanne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
La Rayonne
Adresse
7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne
Ville
Villeurbanne

8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon La Rayonne Villeurbanne Dimanche 13 décembre, 10h00

Dimanche 13 Décembre 2026, La Rayonne accueille le 8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-13T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-13T18:00:00.000+01:00

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La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne


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