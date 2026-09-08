8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon, La Rayonne, Villeurbanne

Informations pratiques

8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon Dimanche 13 décembre, 10h00 La Rayonne Rhône

3€ / gratuit pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T10:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T10:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:00:00+01:00

Dimanche 13 Décembre 2026, La Rayonne accueille le 8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon !

De 10h00 à 18h00, les nombreux exposants professionnels, particuliers et associatifs présents sur place proposeront des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés accessibles à toutes les bourses !

L’occasion de venir flâner entre amis ou en famille et d’échanger entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes. Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro, variétés française et internationale… tous les courants musicaux seront représentés.

Vous l’aurez compris, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, le 8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon sera The place to be en ce dimanche de préparation des cadeaux de Noël !

Entrée 3€ (Gratuit pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés)

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/954294850862940

La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « conventions@kickingmusic.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/954294850862940 »}]

Dimanche 13 Décembre 2026, La Rayonne accueille le 8° Vinyl Pop-Up Market de Lyon ! disque cd

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