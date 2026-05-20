80 ans du club de foot Billezois
80 ans du club de foot Billezois samedi 27 juin 2026.
Billezois
80 ans du club de foot
Billezois Billezois Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
80 ans du club de foot de l’ASB
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Billezois Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52
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English :
80 years of the ASB soccer club
L’événement 80 ans du club de foot Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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