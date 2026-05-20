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80 ans du club de foot Billezois

80 ans du club de foot Billezois samedi 27 juin 2026.

Adresse : Billezois

Ville : 03120 Billezois

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Billezois

80 ans du club de foot

Billezois Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

80 ans du club de foot de l’ASB
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Billezois Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52 

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English :

80 years of the ASB soccer club

L’événement 80 ans du club de foot Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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