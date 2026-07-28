Informations pratiques

Hauterives

80 ans du club FCH USGS

Stade de foot Pierrot Balaye Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le FCH-USGS célèbre ses 80 ans !

Tournoi familial, matchs amicaux, exposition photos, rassemblement des anciens, restauration, verre de l’amitié, repas et soirée festive. Une journée ouverte à tous !

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Stade de foot Pierrot Balaye Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 12 46 02 contact.fchusgs@gmail.com

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English :

The FCH-USGS is celebrating its 80th anniversary!

Family tournament, friendly matches, photo exhibit, alumni reunion, refreshments, a toast to friendship, dinner, and a festive evening. A day open to everyone!

L’événement 80 ans du club FCH USGS Hauterives a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche