80 ans du club FCH USGS Hauterives
samedi 12 septembre 2026 · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
80 ans du club FCH USGS
Stade de foot Pierrot Balaye Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le FCH-USGS célèbre ses 80 ans !
Tournoi familial, matchs amicaux, exposition photos, rassemblement des anciens, restauration, verre de l’amitié, repas et soirée festive. Une journée ouverte à tous !
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Stade de foot Pierrot Balaye Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 12 46 02 contact.fchusgs@gmail.com
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English :
The FCH-USGS is celebrating its 80th anniversary!
Family tournament, friendly matches, photo exhibit, alumni reunion, refreshments, a toast to friendship, dinner, and a festive evening. A day open to everyone!
L’événement 80 ans du club FCH USGS Hauterives a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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