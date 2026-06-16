Exposition art et artisanat Hauterives
Exposition art et artisanat Hauterives lundi 10 août 2026.
Hauterives
Exposition art et artisanat
Salle expo loisirs Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Venez découvrir différentes œuvres et échanger avec les artisans
Richard Rebeix Dessins au crayon
Dominique Vairon Tableaux à l’encre de Chine
Bernard Vicat Sculptures et photographies
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Salle expo loisirs Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10 contact@mairie-hauterives.fr
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English :
Come discover a variety of works and chat with the artists:
Richard Rebeix Pencil drawings
Dominique Vairon Chinese ink paintings
Bernard Vicat Sculptures and photographs
L’événement Exposition art et artisanat Hauterives a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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