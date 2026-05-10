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Portes ouvertes Caserne des pompiers Caserne Hauterives

Portes ouvertes Caserne des pompiers Caserne Hauterives samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Caserne

Adresse : 6 Rue Etienne Vassy

Ville : 26390 Hauterives

Département : Drôme

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif :

Hauterives

Portes ouvertes Caserne des pompiers

Caserne 6 Rue Etienne Vassy Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Au programme animations, démonstrations, jeux pour enfants, inauguration du centre de secours et exposition de véhicules. Restauration et buvette sur place.
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Caserne 6 Rue Etienne Vassy Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 69 97 47  amicalesphauterives@gmail.com

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English :

On the program: entertainment, demonstrations, children’s games, inauguration of the rescue center and vehicle exhibition. Catering and refreshments on site.

L’événement Portes ouvertes Caserne des pompiers Hauterives a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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