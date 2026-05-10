Portes ouvertes Caserne des pompiers Caserne Hauterives

Hauterives

Portes ouvertes Caserne des pompiers

Caserne 6 Rue Etienne Vassy Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au programme animations, démonstrations, jeux pour enfants, inauguration du centre de secours et exposition de véhicules. Restauration et buvette sur place.

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Caserne 6 Rue Etienne Vassy Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 69 97 47 amicalesphauterives@gmail.com

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English :

On the program: entertainment, demonstrations, children’s games, inauguration of the rescue center and vehicle exhibition. Catering and refreshments on site.

L’événement Portes ouvertes Caserne des pompiers Hauterives a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche