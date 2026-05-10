Portes ouvertes Caserne des pompiers Caserne Hauterives
Portes ouvertes Caserne des pompiers Caserne Hauterives samedi 19 septembre 2026.
Hauterives
Portes ouvertes Caserne des pompiers
Caserne 6 Rue Etienne Vassy Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme animations, démonstrations, jeux pour enfants, inauguration du centre de secours et exposition de véhicules. Restauration et buvette sur place.
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Caserne 6 Rue Etienne Vassy Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 69 97 47 amicalesphauterives@gmail.com
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English :
On the program: entertainment, demonstrations, children’s games, inauguration of the rescue center and vehicle exhibition. Catering and refreshments on site.
L’événement Portes ouvertes Caserne des pompiers Hauterives a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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