Informations pratiques

Hauterives

Challenge des 80 ans du FCH-USGS

Stade Pierrot Balaye Hauterives Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tournoi familial de football 8v8 organisé par le FCH-USGS pour célébrer ses 80 ans. Créez vos équipes entre amis, collègues, voisins, dès 12 ans. Buvette sur place et bonne ambiance garantie.

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Stade Pierrot Balaye Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 79 63 48

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English :

An 8-on-8 family soccer tournament organized by the FCH-USGS to celebrate its 80th anniversary. Form teams with friends, coworkers, and neighbors—open to anyone 12 and older. Refreshments available on site, and a great atmosphere is guaranteed.

L’événement Challenge des 80 ans du FCH-USGS Hauterives a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche