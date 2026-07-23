Challenge des 80 ans du FCH-USGS Hauterives
samedi 12 septembre 2026 · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Challenge des 80 ans du FCH-USGS
Stade Pierrot Balaye Hauterives Drôme
Tarif : 30 – 30 – EUR
par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tournoi familial de football 8v8 organisé par le FCH-USGS pour célébrer ses 80 ans. Créez vos équipes entre amis, collègues, voisins, dès 12 ans. Buvette sur place et bonne ambiance garantie.
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Stade Pierrot Balaye Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 79 63 48
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English :
An 8-on-8 family soccer tournament organized by the FCH-USGS to celebrate its 80th anniversary. Form teams with friends, coworkers, and neighbors—open to anyone 12 and older. Refreshments available on site, and a great atmosphere is guaranteed.
L’événement Challenge des 80 ans du FCH-USGS Hauterives a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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